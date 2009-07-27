وزير العدل بغزة: محاكم غزة مفتوحة لأية دعوى حول اغتيال الرئيس عرفات

فلسطين اليوم – غزة

قال المستشار محمد فرج الغول وزير العدل في الحكومة الفلسطينية في غزة أن المحاكم في القطاع على استعداد تام لاستقبال أية قضايا أو شكاوى حول اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، مرحبا بالتعامل مع الأمر مع أية جهة كانت.

وقال الغول في تصريحات صحفية: "طالبنا بتشكيل لجنة تتابع ملف اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، لكن سلطة رام الله لم تفعل، على الرغم من الوضوح التام في مسألة الاغتيال".

وأضاف أن "تشكيل هذه اللجنة يحتم على الشعب الفلسطيني أن يضغط على هذه القيادة (سلطة رام الله) لتشكيل لجنة للتحقيق في اغتيال رمز من رموز الشعب الفلسطيني".

وأكد الغول أن الرئيس عرفات ليس رجلا عاديا، بل زعيم للشعب الفلسطيني، وأحد رموزه الوطنية، وليس أقل من رفيق الحريري في لبنان.

وفي رده على سؤال حول إمكانية التعاطي مع أية دعاوى أو قضايا ترفع في محاكم غزة حول اغتيال الرئيس عرفات؛ أجاب الغول: "نعم بالتأكيد.. نحن ننادي بتنفيذ هذا الموضوع، لكن المشكلة تكمن في أن الأطراف المتهمة قابعة هناك في رام الله، ومن الصعب القيام بالتحقيق معها في الضفة في الوقت الذي تمسك فيه هذه الأطراف بمقاليد السلطة هناك".

وشدد الغول على حرص حكومته على تفعيل هذا الملف عبر المجلس التشريعي ووزارة العدل، مشيراً إلى مطالبة رئيس الوزراء المقالة إسماعيل هنية بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في اغتيال أبو عمار.