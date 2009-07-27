الاتحاد السعودي يجرّ ريال مدريد إلى تعادلٍ تاريخي في عقر داره

مدريد/ حقق نادي اتحاد جدة إنجازاً تاريخياً للأندية السعودية عندما جرّ مضيفه ريال مدريد الإسباني إلى التعادل 1-1 في اللقاء الذي جمعهما الأحد 26-7-2009 على ملعب "سنتياغو بيرنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد ضمن المرحلة الثانية من بطولة كأس السلام الدولية لكرة القدم.

فبعد شوط أول سلبي، نجح قائد الفريق الملكي راؤول غونزاليس في افتتاح التسجيل لريال مدريد (56)، لكن المغربي هشام بوشروان سرعان ما عادل لأبطال الدوري السعودي محولاً الضربة الركنية التي نفذها صالح الصقري إلى الشباك (64).

وشهد اللقاء مشاركة عددٍ من لاعبي ريال مدريد الجدد كالبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة الذي صنع هدف راؤول، إلا أن نجوم فريق العاصمة لم ينجحوا في التفوق على الاتحاد الذي دخل اللقاء وعينه على تعويض الهزيمة التي تعرض لها أمام ليغا دي كيتو الإكوادوري في الجولة الأولى (1-3).

وبهذا التعادل، هدد الاتحاد آمال ريال مدريد في بلوغ الدور الثاني من البطولة، موقفاً رصيده عند نقطة واحدة، في انتظار اللقاء الحاسم الذي يجمعه بالفريق الإكوادوري مساء الثلاثاء المقبل.

يشار إلى أن كأس السلام الرابعة تشهد مشاركة 12 فريقاً تم توزيعها على 4 مجموعات، فجاء الاتحاد في المجموعة الأولى إلى جانب كلٍ من ليغا دي كيتو وريال مدريد، في حين تضم المجموعة الثانية كلاً من يوفنتوس الإيطالي وأشبيلية الإسباني وسيونغنام الهوا شونما الكوري الجنوبي.

أما المجموعة الثالثة، فتضم ملقا الإسباني وأستون فيلا الإنكليزي وأتالانتا المكسيكي، فيما يلعب بورتو البرتغالي وبيشكطاش التركي وليون الفرنسي في المجموعة الرابعة.