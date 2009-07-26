حمَلة الإقامات السعودية العالقون في غزة يطالبون بضرورة إنهاء معاناتهم

فلسطين اليوم- غزة

ناشد المواطنين الفلسطينيين من حملة الإقامات السعودية في قطاع غزة، المسؤولين السعوديين والفلسطينيين بضرورة إنهاء معاناتهم والعمل على تسهيل سفرهم لتجديد إقاماتهم والعودة إلى أعمالهم وجامعاتهم.

وقال أصحاب الإقامات، في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم الأحد (26/7) في غزة، إنه كنتيجة الحصار وإغلاق معبر رفح الحدودي، المنفذ الوحيد لأهالي قطاع غزة إلى الخارج، لم يتمكنوا من تجديد اقاماتهم في السعودية، الأمر "الذي فرّق عائلاتهم إلى شقين ما بين السعودية وغزة".

وشهد المؤتمر الصحفي حضوراً من أصحاب الإقامات، وحملوا لافتات تطالب المسؤولين في سفارتي السعودية وفلسطين في القاهرة بضرورة "إيجاد حلّ عادل وسريع لهم، والعمل على إنهاء معاناتهم ولم شملهم مع عائلاتهم في السعودية".

وأوضح أصحاب الإقامات أنهم أجروا اتصالات مكثفة مع سفارتي فلسطين والسعودية في العاصمة المصرية القاهرة، وطالبوهم بالعمل على إنهاء مشكلتهم، كما طالبوا الجانب المصري بضرورة فتح معبر رفح الحدودي ليتمكنوا من السفر عبره، لتجديد اقاماتهم وهو الأمر الذي زاد من معاناتهم، حسب تأكيدهم.

تجدر الإشارة إلى أنّ جامعات غزة تمتلئ بأعداد كبيرة من الطلاب الفلسطينيين القادمين من دول الخليج والسعودية ويحملون إقامات بحاجة إلى تجديد سنوياً، وبسبب الحصار وإغلاق معبر رفح، فإنهم يواجهون مشكلات في تجديد الإقامات.