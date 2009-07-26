مصادر مطلعة: « حماس » توافق على مغادرة 50 عضواً للمشاركة في مؤتمر « فتح » السادس

فلسطين اليوم : غزة (خاص)

كشفت مصادر مطلعة النقاب عن أن حركة "حماس" وافقت على مغادرة 50 عضواً في "فتح" يمثلون كافة أقاليم قطاع غزة للمشاركة في المؤتمر العام السادس للحركة والذي من المزمع عقده في الرابع من شهر آب ( أغسطس) المقبل في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وبيّنت تلك المصادر لـ"فلسطين اليوم" أن موافقة "حماس" هذه ما هي إلا رسالة أرادت الحركة إرسالها لقيادات "فتح"، لافتةً في ذات الوقت إلى أن "حماس" تدرك أنها تستطيع الضغط بهذه الورقة للإفراج عن معتقليها السياسيين في سجون أمن السلطة الفلسطينية.

هذا ونفى الدكتور فيصل أبو شهلا، القيادي في "فتح" والنائب عنها في المجلس التشريعي صحة هذا النبأ، مؤكداً أن هذا الأمر – إن تم- مرفوض بالمطلق.

وأشار أبو شهلا في حديثٍ خاص بـ"فلسطين اليوم" إلى منعه وأعضاء في التشريعي من مغادرة القطاع اليوم الأحد، للمشاركة في وقائع المؤتمر العام السادس.

وقال النائب الفتحاوي بهذا الصدد:" نحن نتحدث عن حق يجب أن يكون لأبناء حركة "فتح" شأنهم في ذلك شأن باقي أبناء الشعب الفلسطيني".