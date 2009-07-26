العموم البريطاني يطالب بربط تحسين العلاقات مع تل أبيب بجهودها للتوصل إلى تسوية

فلسطين اليوم- وكالات

دعا تقرير أصدرته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني حكومة جوردون براون بالإعلان صراحة عما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد ارتكب "جرائم حرب" في حربه الأخيرة ضد قطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة النائب مايكل جيبس: "إنه لمن المؤسف أن تكون المعدات العسكرية التي زودت بها بريطانيا إسرائيل قد استخدمت على أغلب الظن من قبل الجيش الإسرائيلي في الهجوم الذي شنه على قطاع غزة في الشتاء الماضي".

وفي الوقت الذي انتقد التقرير حركة "حماس"، التي دعا إلى فتح حوار معها، لقيامها بقصف الأهداف الإسرائيلية بالصواريخ، اتفق النواب على أن الرد الإسرائيلي كان "غير متناسب"، على حد وصفهم.

ودعت اللجنة، التي تضم في عضويتها نوابا من كل الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس العموم، والتي تقوم بمراقبة السياسة الخارجية البريطانية، الاتحاد الأوروبي إلى الربط بين تحسين علاقاته بإسرائيل والجهود التي تبذلها الأخيرة في سبيل تحقيق السلام".

وأدان تقرير اللجنة تل أبيب لاستمرارها في توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وللحصار الذي تفرضه على قطاع غزة. وقال "من غير المقبول بالمرة أن تصر إسرائيل على منع وصول المعونات الإنسانية إلى القطاع".

ويضيف التقرير"إن القيود التي تضعها إسرائيل على حرية الحركة والإجراءات الإدارية في الضفة الغربية ما زالت تمثل عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية".

واعتبر اللجنة في تقريرها أن "الانقسام بين حركة حماس في غزة والسلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله يمثل عقبة في طريق تأسيس دولة فلسطينية ديمقراطية موحدة"، ودعت إلى إجراء انتخابات جديدة في الأراضي الفلسطينية تكون نتائجها ملزمة لجميع الأطراف، كما قالت.