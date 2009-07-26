يديعوت: 4 مسؤولين أمريكيين كبار يصلون إلى إسرائيل هذا الأسبوع للضغط على نتنياهو

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أفادت صحيفة يديعوت أحارونوت بالبنط العريض صباح اليوم الأحد أن ما لا يقلّ عن 4 مسؤولين أمريكيين كبار سيصلون الى إسرائيل خلال هذا الأسبوع موفدين من قبل الرئيس الأمريكي براك حسين أوباما.

واضافت الصحيفة ان المهمة التي أوكلت إلى المبعوثين الأربعة هي التأكد من أن إسرائيل لا تخطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية وممارسة الضغط على إسرائيل لوقف البناء في المستوطنات بالقدس.

وسيكون أول الموفدين الأربعة المبعوث الأمريكي الخاص الى الشرق الاوسط جورج ميتشل الذي سيصل الى تل أبيب اليوم مصطحبا معه مساعده فريد هوف وسيجتمع مع كبار المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الحرب ايهود براك.ومن المقرر ان يلتقي ميتشل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ايضا.

وتقول يديعوت ان ميتشل سيتوجه في ختام زيارته لإسرائيل إلى كل من البحرين ومصر في محاولة لدفع بوادر حسن النية من جانب العالم العربي تجاه إسرائيل علما بان الرئيس اوباما - على ذمة الصجيفة - بعث خلال الايام الاخيرة برسائل الى 10 زعماء عرب داعيا إياهم إلى اتخاذ اجراءات لبناء الثقة مع إسرائيل.

هذا ويصل الى إسرائيل غدا (الاثنين) وزير الحرب الامريكي روبرت غيتس في زيارة خاطفة تدوم 6 ساعات يجتمع خلالها مع نتانياهو وبراك ورئيس اركان الجيش الجنرال غابي اشكنازي. وبحسب صحيفة يديعوت فإن غيتس سيوضح لمحدّثيه انه ليس لإسرائيل ضوء أخضر من قبل واشنطن لمهاجمة إيران غير انه سيؤكد لهم انه في حالة عدم استجابة طهران للدعوة الامريكية لحل الملف النووي الايراني بالسبل الدبلوماسية فان الادارة الامريكية تعتزم قيادة تحرك دولي لفرض عقوبات صارمة على إيران.

وتقول (يديعوت) ان الجانب الأكبر من الحوار الامريكي مع إسرائيل في الملف الايراني سيكون من نصيب مسؤولَيْن آخرين في البيت الأبيض يصلان الى إسرائيل هذا الاسبوع وهما:مستشار اوباما بشؤون الأمن القومي جيم جونس ومستشار الرئيس الامريكي الخاص لشؤون إيران والشرق الاوسط دنيس روس.