عمرو زكي يكشف عن عرض فرنسي

القاهرة/ كشف عمرو زكي مهاجم الزمالك عن تلقيه عرضا من أحد أندية الدوري الفرنسي الممتاز، مبديا رغبته في العودة للملاعب الأوروبية مجددا.

وأوضح المهاجم الدولي لـ FilGoal.com "أنتظر الاجتماع برئيس نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة حتى أحسم مستقبلي".

ويخضع ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء لفحوصات طبية في إسبانيا، يعود على أثرها للقاهرة.

وأضاف زكي "لازلت ملتزما في تدريبات الزمالك وأبذل قصارى جهدي، ولن أحزن في حال استمراري هنا.. لكني أتمنى العودة لأوروبا".

وقضى البلدوزر المصري الموسم الماضي في صفوف ويجان أثليتك على سبيل الإعارة، وسجل عشرة أهداف صنعت له اسما في إنجلترا.

وكان مالاجا الإسباني قد تقدم بعرض رسمي لشراء زكي من الزمالك، وحتى الآن لم يرد النادي الأبيض.