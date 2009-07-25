لص يسطو على منزل في الشيخ رضوان ويسرق 5000 دينار أردني

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت المباحث العامة بوزارة الداخلية بحكومة غزة اليوم السبت، أنها اعتقلت لص قام بالسطو المسلح على منزل في حي الشيخ رضوان وسرقة مبلغ 5000 دينار أردني.

وأكدت مباحث الشيخ رضوان أنها تلقت بلاغ من احد المواطنين بوجود سطو على منزله وسرقة مبلغ 5000 دينار أردني وعلى الفور توجهت قوة من المباحث إلى المكان وشرعت في أعمال التحري والتحقيق في الحادث وألقت القبض على مشتبه به وأثناء التحقيق الأولي معه اعترف بسرقة المبلغ وتم تحويل القضية إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

كما أعلنت شرطة مكافحة المخدرات في محافظة خان يونس أنها ضبطت مساء أمس 20 فرش من الحشيش بحوزة احد مروجي الحشيش وألقت القبض عليه وحولته إلى التحقيق.

وأكدت شرطة المكافحة أنها ألقت القبض على أحد مروجي الحشيش وبحوزته 20 فرش من الحشيش في عملية استدراج له وتم اعتقاله متلبس بالكمية وتم مصادرة الحشيش وتحويله إلى التحقيق.