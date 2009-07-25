ارتفاع حاد في عدد الأطفال البريطانيين الذين عولجوا في المستشفيات من الإدمان على الكوكايين

فلسطين اليوم-وكالات

شهد عدد الأطفال البريطانيين الذين تلقوا العلاج في المستشفيات من الإدمان على الكوكايين ارتفاعاً حاداً عام 2008 الماضي.

ونقلت صحيفة 'ديلي إكسبريس' الجمعة عن تقرير أصدرته وزارة الصحة البريطانية، أن 60 صبياً دون الـ18 من العمر أُدخلوا إلى المستشفيات للعلاج من التسمّم الناجم عن الإفراط في تناول مخدر الكوكايين خلال الفترة 2007 ـ 2008.

وأشارت إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة مقدارها 375' عن معدلات الفترة 1998-1999 والتي بلغت 16 حالة.

وأضاف تقرير الوزارة أن هؤلاء الصبية كانوا ضمن 1500 شخص أُدخلوا إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج من التسمّم الناجم عن الإدمان على المخدرات خلال الفترة 2007-2008 وعلى رأسها الكوكايين والهيروين وحشيش القنب.

ووجد التقرير أن 250 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً تعاطوا المخدرات، في حين وصل عدد الشبان الذين تعاطوا الكوكايين في عام 2008 الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 12 عاماً، ومليون شاب من بينهم 439 ألفاً تراوحت أعمارهم بين 16 و24 عاماً.