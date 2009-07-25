رئيس هيئة المعابر بغزة يتوقع فتح معبر رفح الأسبوع الجاري

فلسطين اليوم-غزة

توقع رئيس هيئة المعابر والحدود في غزة د. غازي حمد أن يتم فتح معبر رفح الحدودي مع مصر منتصف الأسبوع الجاري، لكنه قال إن السلطات المصرية لم تبلغهم باليوم المحدد لإعادة تشغيله.

وقال حمد في تصريحات صحفية: "نجري اتصالات بشكل مستمر مع الجانب المصري من أجل تسهيل سفر العالقين في الجانبين المصري والفلسطيني، إلى جانب تسهيل مرور المعتمرين".

وفتحت مصر المعبر الذي يعد المنفذ الوحيد أمام سكان قطاع غزة على العالم في نهاية حزيران يونيو الماضي لمدة ثلاثة أيام تمكن خلالها المئات من الفلسطينيين من السفر في كلا الاتجاهين.

وأعلنت وزارة الداخلية مؤخراً فتح باب التسجيل للراغبين في السفر من أصحاب الإقامات والطلبة والزوجات العالقات في قطاع غزة وأصحاب الجوازات الأجنبية.