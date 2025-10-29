انتهاء التصعيد باستشهاد أكثر من 100 مواطن في غزة

فلسطين اليوم

أفادت القناة "12" العبرية، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، بأن وقف إطلاق النار في غزة سيتجدد الساعة ١٠ من صباح اليوم، بعدما اخترقه جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصف مناطق متفرقة من القطاع أسفر عن استشهاد أكثر من 100 مواطن بينهم أطفال.

وقال مراسل القناة "12" يارون أبراهام: إن تجديد وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة صباحًا.

قناة أي 24 نيوز عن مسؤول إسرائيلي: قوله إن الهجمات في قطاع غزة شارفت على الانتهاء، مضيفاً: "ضربنا عشرات الأهداف ونفذنا عشرات الاغتيالات الموجهة ضد ناشطي حماس" وفق قوله.

وتابع: "هاجمنا جميع الأهداف المدرجة في القائمة".

ومرار، أكدت حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

واستشهد أكثر من 100 مواطن وأصيب آخرون، منذ مساء يوم الثلاثاء حتى صباح اليوم، إثر قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن الانتهاكات المتواصلة من الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.