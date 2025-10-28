القسام يعلن تسليم جثة جديد لأحد أسرى الاحتلال مساء اليوم

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، أنها ستستلم جثة جديدة لأحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة تبادل الاسرى المتفق عليها من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المستند إلى خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بنداً.

وقالت القسام، في تصريح صحفي: إنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستسلم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها قبل قليل في مسار أحد الأنفاق في قطاع غزة عند الساعة 8 مساءً بتوقيت غزة".

وقال مصدر في كتائب القسام: إنه "تم العثور على جثة الإسرائيلي عميرام كوبر داخل نفق شمالي خان يونس، وسيتم تسليم الجثة مساء اليوم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبموجبه سيقوم بنقلها إلى الكيان المحتل".

وكانت "حماس" قد أكدت اليوم، أنها تقوم بجهد ميداني متواصل لإعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين لكن "إسرائيل" تحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمبررات واهية.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم في تصريح صحفي:" ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمبررات واهية.

وتابع:" حماس تقوم بجهد ميداني متواصل لإعادة الجثامين وعملية التنقيب تجري حاليا في أماكن عدة داخل قطاع غزة، ولكن الاحتلال لا يروق له أن يسير الاتفاق كما هو مخطط فيلجأ إلى وضع العراقيل".

وبين قاسم، أن خرق الاحتلال للاتفاق يرجع لاعتبارات حزبية ضيقة عند نتنياهو تتعلق بتماسك ائتلافه الحكومي، لافتاً إلى أن ️حكومة نتنياهو تتوعد شعبنا في قطاع غزة وتريد تنفيذ مخططها بتدمير القطاع وتهجير أهله.

وأضاف قاسم:" ️ملتزمون بما تم الاتفاق عليه وفي صلب هذا الالتزام تسليم باقي الجثامين ونعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك، لكن هناك صعوبات كبيرة أمام البحث عن الجثامين يتسبب فيها الاحتلال وحماس تحاول تجاوز تلك الصعوبات.