الاحتلال يعتقل 14 فلسطينياً ليرتفع العدد خلال 48 ساعة إلى 34 معتقلاً

فلسطين اليوم-القدس

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس (23/7)، على شن حملة جديدة من الدهم والاعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية، الأمر الذي يرفع عدد المعتقلين خلال ثمانية وأربعين ساعة إلى أكثر من أربعة وثلاثين.

وبحسب ما أفادت به مصادر عسكرية إسرائيلية؛ فإن قوات الجيش اعتقلت أربعة عشر مواطناً فلسطينياً في الضفة الغربية وغور الأردن، مشيرة إلى أنهم "مطلوبون" لقوات الاحتلال، وقد أحيلوا إلى جهاز الاستخبارات للتحقيق معهم.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن عمليات دهم واعتقال واسعة في صفوف الفلسطينيين بشكل يومي بدعوى ملاحقة المقاومين للاحتلال