القائد النخالة: الفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة توصلت إلى تفاهمات محددة بوقف الحرب في غزة

فلسطين اليوم

أكد الأمين العام لحركة الجهـاد الإسلامي القائد زياد النخالة، اليوم الجمعة، أن الفصائل الفلسطينية المجتمعة في المصرية القاهرة توصلت إلى تفاهمات محددة بوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال القائد النخالة: إن "القاهرة تسعى إلى تحقيق وقف دائم للحرب بغزة للشروع في تنفيذ باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار".

يُشار إلى أن جميع الفصائل الفلسطينية، ستعقد اجتماعاً مهماً بعد ظهر اليوم في القاهرة، بحضور وفدي "فتح" و "حماس".

وسيناقش اجتماع الفصائل الفلسطينية، بحسب مصادر مطلعة، العديد من القضايا وفي مقدمتها ترتيب الأوضاع في غزة بعد توقف الحرب.

ومن المتوقع بعد انتهاء الاجتماع الشامل للفصائل الفلسطينية ، سيعقد اجتماع آخر بحضور جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد.