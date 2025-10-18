الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 68,116 شهيدًا

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 68,116 شهيدًا و170,200 إصابة، وذلك بحسب تقريرها الإحصائي اليومي.

وذكرت الوزارة أنه خلال الـ48 ساعة الماضية، وصل إلى مستشفيات القطاع 29 شهيدًا، بينهم 23 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و2 استشهدوا متأثرين بجراحهم، و4 استهدفهم الاحتلال مباشرة، بالإضافة إلى 21 إصابة. كما تم تسجيل 11 شهيدًا من عائلة أبو شعبان.

وأكدت الوزارة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني ما زالت غير قادرة على الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين في المناطق المستهدفة، نتيجة الدمار الهائل وخطورة الوضع الميداني.

وأضافت أنه تم إدراج 120 شهيدًا ضمن الحصيلة التراكمية، بعد استكمال بياناتهم من اللجنة القضائية المعنية بملف المفقودين، وذلك عن الفترة من 10 حتى 17 أكتوبر 2025.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري، بلغ إجمالي الشهداء 27 شهيدًا، في حين تم تسجيل 143 إصابة وانتشال 404 جثامين من تحت الأنقاض.

كما استلمت وزارة الصحة 15 جثة مجهولة الهوية من سلطات الاحتلال، ليصل العدد الإجمالي للجثامين المسلّمة من الاحتلال إلى 135 جثة تم تسليمها على أربع دفعات.