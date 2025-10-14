نتائج امتحانات الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة 2006 اليوم

فلسطين اليوم

من المقرر، أن تُعلن وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، نتائج الثانوية العامة لعام 2024 لطلبة غزة من مواليد 2006، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

ودعت الطلبة إلى الدخول إلى الموقع الآتي: https://psgereg.pna.ps . من خلال المستخدم: gazap1، وكلمة المرور: gaza1234، وإدخال رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ومن ثم الضغط على زر (بحث) لتظهر بيانات الطالب متضمنة رقم الجلوس.

وكانت الوزارة عقدت امتحان التوجيهي إلكترونيًا عبر منصة Wise School، وبالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية في الأردن، يوم السادس من سبتمبر الماضي.