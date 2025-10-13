فلسطين اليوم

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، اليوم الاثنين، أن هدف تحرير باقي الأسرى الفلسطينيين البواسل من سجون الاحتلال الإسرائيلي لن يسقط من أولويات المقاومة".

وشدّد القائد النخالة، في تصريح له: على أن "رايات المقاومة بقيت في الميدان عالية ولم تُكسر، والشعب الفلسطيني بقي عزيزًا كريمًا متمسكًا بمقاومته.

وقال: إن "ما تمّ تحقيقه اليوم، من تحرير عدد كبير من أسرى المقاومة والشعب الفلسطيني، لم يكن ليتمّ لولا رجال المقاومة وبسالة المقاتلين في الميدان، ولولا وحدة الشعب الفلسطيني خلف مقاومته".

وأضاف القائد النخالة: "لقد كنا نأمل أن تكون النتائج أفضل، ولكن شعبنا ليس بعيداً عن إدراك موازين القوى والعوامل الكثيرة التي أحاطت بشعبنا في غزة على وجه الخصوص".