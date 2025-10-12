ويتكوف وكوشنر موجودان في "إسرائيل" لبحث المرحلة التالية من الاتفاق

فلسطين اليوم

قال مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على تفاصيل المفاوضات اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، إن مبعوثي الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في "إسرائيل" لضمان التنفيذ الكامل للمرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الحرب في غزة، لكنهما يفكران بالفعل في المرحلة التالية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن زيارة ويتكوف وكوشنر وقائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إلى غزة أمس، كانت تهدف إلى الاطلاع ميدانيًا على المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال، كما ناقش الثلاثة آلية التنسيق للإشراف على وقف إطلاق النار.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس و"إسرائيل" حيّز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر أمس الجمعة بتوقيت القدس (09:00 ت.غ)، بعد أن أقرت حكومة "إسرائيل" الاتفاق فجر اليوم نفسه.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع لسلاح "حماس".

وجاءت الموافقة على مرحلته الأولى بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل بمنتجع شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وإشراف أمريكي.

وبدعم أمريكي، ارتكبت "إسرائيل" منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ولسنتين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و682 شهيداً، و170 ألفا و33 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.