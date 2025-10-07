الصاعقة: حركة الجهاد الإسلامي منذ انطلاقتها شكلت ركناً أصيلاً في مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني

فلسطين اليوم

تقدمت "طلائع حرب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة" من الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قيادةً وكوادرَ ومجاهدين، بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لانطلاقة حركتكم المجاهدة، التي شكلت منذ انطلاقتها المباركة ركناً أصيلاً في مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني، وركيزة من ركائز العمل الجهادي المقاوم الذي لم ولن يساوم على الثوابت والحقوق الوطنية.

وقالت الصاعقة في برقيتها، لقد قدّمت حركة الجهاد الإسلامي نموذجاً نضالياً متقدماً في ميادين المقاومة، وسطّرت صفحات مشرّفة من البطولة والفداء، وقدّمت خيرة قادتها شهداء، يتقدّمهم المؤسس القائد الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي، الذي مثّل عنواناً للتحدي والعنفوان والثبات على نهج المقاومة حتى الشهادة.

وأضافت، لقد جسّد مجاهدو الحركة، في معركة الصمود الأسطوري في غزة، كما في ميادين البطولة في الضفة الغربية والشتات، أروع صور العطاء والإيمان بقدسية القضية الفلسطينية وبحتمية النصر والتحرير.

أننا في منظمة الصاعقة نجدد العهد على مواصلة النضال المشترك مع إخواننا في حركة الجهاد الإسلامي، وفي كل ساحات الجهاد والمقاومة ونؤكّد ان ثباتنا وتضحياتنا المستمرة هما الضمانة لمواجهة مخططات العدو، وسنظلّ ماضين في خيار الكفاح حتى تحقيق العودة الكاملة والحرية والكرامة لشعبنا.