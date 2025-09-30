58 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 58 فلسطينيا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر طبية باستقبال مستشفى الشفاء( 5 شهداء)،مستشفى المعمداني( 14 شهيدا)،مستشفى العودة( 21 شهيدا)، مستشفى الأقصى ( 9 شهداء)، ومستشفى ناصر ( 9 شهداء).

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية. مبينة أن ما سجلته الوزارة في قطاع غزة لحالات الوفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية قد بلغ 453 شهيدًا؛ بينهم 150 طفلًا.

وفي آخر التطورات، استشهد مواطن وأصيب 8 آخرين، جراء قصف استهدف خيمة للنازحين قرب محطة أبو حجير شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد 4 مواطنين وأصيب 20 آخرين عند مدخل شارع المحكمة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة منهم في شارع المستوصف بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما استشهد مواطن وأصيب عدد من المواطنين، ظهر اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على حي الدرج بمدينة غزة.