منتدى الإعلاميين يهنئ قناة القدس الفضائية لفوزها بالجائزة البرونزية في المهرجان العربي

فلسطين اليوم-غزة

تقدم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بأجمل التهاني وأسمى آيات التبريكات من الزملاء في قناة القدس الفضائية بمناسبة فوزهم بالجائزة البرونزية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الرابعة عشر تحت عنوان "دورة القدس" وذلك خلال الفترة 11-16 يوليو / تموز 2009 في تونس.

وقد فاز برنامج مسابقات الأطفال "درب الأقصى" عن فئة برامج الأطفال الثقافية بالجائزة البرونزية خلال حفل اختتام المهرجان الذي أقيم يوم الخميس بتاريخ 16 يوليو / تموز 2009 في فندق كرتاجو بالاس بتونس.

يُذكر أن برنامج "درب الأقصى" تنتجه قناة القدس الفضائية بالتعاون مع مؤسسة القدس الدولية ويتم تصويره في ستديوهات Studio Vision . والبرنامج عبارة عن مسابقات للأطفال من سن 9-14 سنة يقوم بتعريفهم بالمعالم التاريخية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس القديمة، ويستخدم البرنامج الصور والخرائط التوضيحية لإعطاء المشاهد معلومات دقيقة عن كل معلم ضمن إطار تنافسي بين فريقين - فتيان أو فتيات- للوصول إلى بوابة المسجد الأقصى وفتحها.

واعرب منتدى الإعلاميين في بيان وصل فلسطين اليوم نسخ عنه عن فخره وسعادته الغامرة بما حققته قناة القدس وفي فترة قياسية حيث بدأ بثها الرسمي في 11-11-2008 ، ما يعكس تميزا وعملا إعلاميا نوعيا صاحب رسالة رائدة .

وقد أثبتت قناة القدس خلال فترة عملها مهنية إعلامية عالية وقوة في الطرح ومعالجات اعلامية متوازنة ، وشكلت خلال فترة العدوان والحرب الاسرائيلية على غزة عنوانا كبيرا ووطنيا موحدا لكل الشعب الفلسطيني نقلت خلاله جرائم وارهاب الاحتلال الاسرائيلي وأيضا نقلت صمود وبطولة الشعب الفلسطيني .

وأشاد منتدى الإعلاميين ويفخر بقناة القدس ومنهجها الإعلامي ويهنئ العاملين فيها ، داعيا الفضائية الى الاستمرار في أسلوب عملها ، مطالبا جميع المؤسسات الاعلامية والصحفيين الفلسطينيين إلى العمل باعلام الحوار والمهنية ونقل حقيقة ما يجري على الأرض الفلسطينية مهما كلف من تضحيات .