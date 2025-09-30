القائد المجاهد زياد النخالة: الإعلان الأمريكي – "الإسرائيلي" وصفة لتفجير المنطقة

فلسطين اليوم

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، القائد زياد النخالة، إن ما أُعلن في المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يمثل اتفاقًا أمريكيًا إسرائيليًا خالصًا، ويعكس الموقف الإسرائيلي بالكامل”.

وأوضح النخالةفي تصريح له مساء الاثنين 29 أيلول/ سبتمبر 2025، أن هذا الإعلان “ليس سوى وصفة لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني”، مضيفًا أن إسرائيل "تحاول من خلال الولايات المتحدة فرض ما عجزت عن تحقيقه بالحرب".

وختم النخالة تصريحه بالقول: "لذلك، نحن نعتبر الإعلان الأمريكي الإسرائيلي وصفة لتفجير المنطقة".