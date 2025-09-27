6 شهداء بينهم أطفال بقصف "إسرائيلي" على منطقة السدرة وسط مدينة غزة

فلسطين اليوم- غزة

استشهد ستة فلسطينيين، بينهم أطفال، وأصيب آخرون بجراح متفاوتة، اليوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السدرة في حيّ الدرج وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول جثامين الشهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء، بينهم حالات حرجة، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

ووفق شهود عيان، فإن طائرات الاحتلال قصفت مركزًا خدميًا تابعًا لبلدية غزة في المنطقة، ما أدى إلى دمار واسع في المبنى المستهدف، وتضرر المنازل المحيطة.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة تطال الأحياء السكنية والمرافق المدنية في قطاع غزة، في ظل كارثة إنسانية متفاقمة ونقص حاد في الخدمات الأساسية.