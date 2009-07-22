الانفجار جاء بعد اتصال هاتفي..مصدر أمني: إلقاء القبض على مشتبه بهم في انفجار خان يونس

فلسطين اليوم-غزة

كشف المهندس إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة, أن جهاز الأمن الداخلي ألقى القبض على ثلاثة متهمين في انفجار حفل الزفاف في مدينة خان يونس وأفاد الغصين في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه بأن التحقيقات لازالت جارية معهم.

وكان حوالي 30 مواطناً فلسطينياً بينهم أطفال ونساء، أصيبوا في انفجار قوي استهدف حفل زفاف وسط مدينة خان يونس، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء (21/7).

وبحسب مدير دائرة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة بغزة الدكتور معاوية حسنين، فإن الإصابات التي وصلت مستشفى ناصر بالمدينة، تراوحت ما بين المتوسطة والطفيفة، لافتا النظر إلى أن العديد منهم غادر المستشفى بعد تلقي العلاج.

وذكر حسنين بأن دائرة الإسعاف والطوارئ نجحت في التعامل مع هذا الحدث الضخم، الذي يعدّ أول تجربة لتطبيق خطة الطوارئ الجديدة في التعامل مع الأحداث الكبيرة، والتي تأتي في إطار خطة قصيرة الأمد تمتد من سنة لسنتين لتطبيق النظام المنصوص عليه في الخطط والقوانين السابقة، وقال: "تم تطبيق الخطة على أكمل وجه".

وذكرت مصدر أمني أنه في تمام الساعة الثانية عشر ليلاً حدث انفجار كبير وسط حفل زفاف في خان يونس، وذلك بعد أن تلقوا اتصالاً هاتفياً يهددهم بإخلاء المكان خلال ربع ساعة.

وعقب الانفجار؛ هرع رجال الشرطة وهندسة المتفجرات والأمن الداخلي إلى المكان وتم تفكيك عبوة أخرى كانت موضوعه داخل الحفل، بعد أن اكتشفها المواطنون، وأكد المصدر على أن "العناية الإلهية منعت حدوث كارثة محققة فيما لو انفجرت العبوة الثانية".

وأكد شهود عيان أن الانفجار كان شديداً للغاية، حيث تم سماعه من منطقة صوفا الحدودية، أقصى شرق مدينة خان يونس.

وقال مصدر من جهاز الأمن الداخلي رفض الكشف عن هويته "إن هناك إرهاصات بأن هذا الانفجار مدبر من قبل مجموعة مسلحة صغيرة"، ملفتاً الانتباه إلى أن التحقيقات متواصلة بهذا الخصوص".

وذكر بأن حادثين مشابهين حدثا خلال الأيام الأخيرة، قرب المستشفى الأوروبي بمدينة خان يونس، وآخر قرب شاطئ بحر غزة، يشتبه في أنها سياسة تنتهجها المجموعة المسلحة المذكورة.

وجاء من وزارة الداخلية التابعة لحكومة غزة أن جهاز الأمن الداخلي التابع لها تمكن من إلقاء القبض على الثلاثة المشتبه بتورطهم في حادث الانفجار وأن التحقيقات جارية معهم.