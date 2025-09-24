أسعار العملات
11 شهيداً و17 مصابا في مجزرة للاحتلال بمخيم النصيرات
استشهد 11 مواطناً وأصيب 17 آخرين، اليوم الأربعاء، في مجزرة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال، بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفاد مستشفى العودة في النصيرات باستقبال 11 شهيدا أغلبهم أشلاء بالإضافة إلى 17 مصابا جراء استهداف الاحتلال تجمعاً للمواطنين أمام بوابة ملعب النجوم في منطقة السوق بمخيم النصيرات.
وذكرت مصادر طبية أن 85 شهيدًا ارتقوا جرّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأربعاء.