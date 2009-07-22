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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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ألوية الناصر تقصف تجمع لآليات الاحتلال المتوغلة شرق رفح بقذيفتي هاون

  • 07:03 - 22 يوليو 2009
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فلسطين اليوم : غزة

أعلنت من ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة، مسؤوليتها عن قصف تجمع لآليات الاحتلال المتوغلة بالقرب من منطقة المطبق شرق رفح بقذيفتي هاون من عيار 82 ملم.

وبيّنت الألوية في بيانٍ لها وصل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه، أن القصف تم الساعة 07:15 من صباح اليوم الأربعاء، لافتاً إلى أن المجاهدين عادوا بعد تنفيذ المهمة إلى قواعدهم بسلام تحرسهم عين الرحمن.

وأشار البيان إلى أن هذه "العملية المباركة تأتي تأكيداً على يقظة مجاهدينا الأبطال في التصدي للتوغلات الصهيونية المتواصلة, وتمسكاً منا بطريق الجهاد كسبيل أمثل لتحرير كامل أرضنا الفلسطينية المغتصبة".

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