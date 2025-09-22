716 يوما من حرب الإبادة بغزة لليوم ..29 شهيدا منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، عدوانه وحرب الإبادة على قطاع غزة، لليوم الـ 716، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات وتدميرا واسعا للممتلكات والمنازل والبنية التحتية، تزاما مع حرب تجويع غير مسبوقة تحصد الأرواح يوميا.

وأفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، باستشهاد 29 مواطنا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 26 من مدينة غزة.

واستشهد طفل وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيّرة خيمة تؤوي نازحين محيط مسجد عمر بن عبد العزيز في منطقة السوارحة غرب الزوايدة وسط قطاع غزة.

ومنذ فجر اليوم، يستهدف قصف مدفعي وجوي حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع عمليات نسف ضخمة بواسطة المدرعات المفخخة.

كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف وتفجير روبوتات في منطقة النفق وأحياء الزيتون والصبرة، إضافة إلى مناطق بشمال غربي مدينة غزة.

وأطلق جيش الاحتلال النار بشكل مستمر من آلياته وطائراته المسيرة في المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية لمدينة غزة "الزيتون والتفاح و الشجاعية والشيخ رضوان والشاطئ".

كما استهدفت ⁠غارات مكثفة من الطيران الحربي على نفس المربع السكني المستهدف منذ الأمس، محيط جامعة القدس المفتوحة بحي النصر شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في مشافي قطاع غزة، إن 75 شهيدًا مدنيًا ارتقوا؛ بينهم 56 في مدينة غزة وشمال القطاع، وأصيب المئات، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مختلف أنحاء القطاع منذ فجر أمس الأحد.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 65,283 شهيدًا و166,575 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 وحتى أمس الأحد، 12,724 شهيدًا و54,534 إصابة.