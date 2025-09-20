بلدية غزة: المدينة تشهد حالة عطش غير مسبوقة جراء تدمير 75% من الآبار المركزية

فلسطين اليوم- غزة

قال المتحدث باسم بلدية غزة، اليوم السبت إن مدينة غزة تشهد حالة عطش غير مسبوقة نتيجة تدمير الاحتلال الإسرائيلي لنحو 75% من الآبار المركزية التي تُعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب.

وأضاف المتحدث في تصريح صحفي أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تعرضت لأضرار جسيمة، ما أدى إلى تدهور كبير في الخدمات الأساسية، مؤكداً أن البلدية غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الخدمات لسكان المدينة في ظل استمرار العدوان والحصار.

وحذّر المتحدث من أن الأزمة مرشحة للتفاقم مع اقتراب فصل الشتاء ,حيث من المتوقع أن تتضاعف معاناة السكان بسبب غياب وسائل التدفئة، وانعدام البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مياه الأمطار والفيضانات المحتملة.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإعادة تشغيل مصادر المياه وتوفير المستلزمات الضرورية لضمان بقاء السكان، في ظل كارثة إنسانية متفاقمة تهدد أكثر من نصف مليون إنسان في مدينة غزة.