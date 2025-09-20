71 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 714، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات و دمارا واسعا في الممتلكات، تزامنًا مع حرب تجويع غير مسبوقة حصدت عشرات الأرواح.

واستشهد 71 مواطنا، وأصيب العشرات في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، بحسب مستشفيات القطاع.

وارتقى 4 أشخاص وأصيب آخرون إثر قصف منزل لعائلة أبو سلمية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن مستشفى العودة في النصيرات عن وصول 6 شهداء و23 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين قرب منطقة المغراقة جنوب غزة.

وأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، بتلقيه 12 نداء استغاثة إثر إصابة مدنيين داخل منازلهم بسبب الرصاص العشوائي الذي أطلقته طائرات الاحتلال المسيرة، مستهدفة منازل في شمال وجنوب المدينة.

وفجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدرعتين مفخختين في منطقتي بركة الشيخ رضوان وشارع النفق بمدينة غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف شارع النفق بشكل مكثف.

وأصيب عدد من النازحين جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤويهم في محيط الجامعة الإسلامية جنوب غربي مدينة غزة.