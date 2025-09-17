17 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 711، تزامنا مع توسيع عملياته العسكرية في مدينة غزة، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا، وسط النزوح والجوع.

وأفادت مصادر بمستشفيات غزة، بارتقاء 17 شهيدا في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.

والشهداء حسب المستشفيات:

▪️ مستشفى الشفاء: 7

▪️ مستشفى المعمداني: 3

▪️ مستشفى القدس: 1

▪️ مستشفى العودة: 3

▪️ مستشفى الأقصى:

▪️ مستشفى ناصر:1

وأفاد مستشفى العودة، باستقبال 6 شهداء و21 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء قصف قوات الاحتلال تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة إلى جانب استهدافات أخرى وسط القطاع.

كما وصل شهداء وإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي، بعد استهداف منزل من طيران الاستطلاع قرب ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ.

وفجرت قوات الاحتلال مدرعات مفخخة بين المنازل، بمحيط شارع 8 جنوب مدينة غزة.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال محيط مزرعة الصحابة في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال برج 8 من أبراج عين جالوت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر الإسعاف والطوارئ في غزة بارتقاء شهيدين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء غارة من طيران الاحتلال المروحي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستشهد، فجر اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين وأصيب آخرون بقصف الاحتلال شقة سكنية في برج الظافر محيط التربية والتعليم في تل الهوى بمدينة غزة.