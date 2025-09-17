الاحتلال يعتقل20 فلسطينيا بينهم سيدة بعد حملة اقتحامات واسعة بالضفة

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت 20 مواطنًا على الأقل، بينهم سيدة، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

ففي قباطية جنوب جنين، شن الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة، تخللها اعتقال 6 شبان على الأقل، فيما اندلعت مواجهات خلال اقتحام الاحتلال للبلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلًّا من: عدي أمين لطفي أبو الرب، محمد عادل أبو معلا، وطن ثامر سباعنة، محمد علي زكارنة، محمد أيسر أمين زكارنة، سعيد ياسر زكارنة، بعد دهم منازلهم بالبلدة وتفتيشها.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مسعود العكة، عقب مداهمة منزله في حي خلة العامود شرق نابلس، للضغط على شقيقه مجاهد لتسليم نفسه.

ومن بلدة برقة شمال غرب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين كريم خالد صلاح وأحمد هارون حجة، بعد مداهمة منزلي عائلتيهما في البلدة.

كما اعتقل الاحتلال الشاب كرم النجمي من مخيم العين غربي نابلس، ووزع منشورات تحذيرية وتحريضية على المقاومة.

ومن مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عميد بصيلة من منطقة التعاون الأوسط، وتامر سعد من شارع فطاير، ومحمد أبو ريالة من شارع 24 وسط المدينة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشاب عبد الله محمود الريماوي من بلدة بيت ريما شمال المدينة، واعتقلت والدته، للضغط عليه لتسليم نفسه.

وفي السياق، تشهد مدينة الخليل جنوبي الضفة، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة، حيث اعتقل جيش الاحتلال كلًّا من: صهيب مأمون الشرباتي، عبد الرحمن مفيد الشرباتي، جعفر أبو عيشة، صالح ممدوح ادعيس، بعد اقتحام منازلهم بمدينة الخليل.

وطالت اعتقالات الاحتلال الشاب علي فضل أبو عرام بعد اقتحام منطقة الكرمل شرق بلدة يطا.

ومنذ بداية أيلول/ سبتمبر 2025، بلغ إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال، أكثر من 11,100 بينهم 53 أسيرة و400 طفل، و3.577 معتقلًا إداريًّا"، وفق نادي الأسير الفلسطيني.