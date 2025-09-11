إصابة خطيرة بقصف إسرائيلي جنوب لبنان

فلسطين اليوم

قصف طيران الاحتلال الحربي المسير، صباح اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، دراجة نارية على طريق "عيتيت- عين بعال" في الجنوب اللبناني، ما أدى لإصابة سائقها.

وقالت مصادر لبنانية، إن قصف طيران الاحتلال المسير لدراجة نارية على طريق عيتيت، جنوبي لبنان، أسفر عن إصابة خطيرة. منوهة إلى أن الدفاع المدني وصل المكان وأخمد حريقًا في الطريق نتيجة القصف.

وأمس الأربعاء، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام؛ لبنانية رسمية، بسقوط درون إسرائيلية في بلدة العديسة. لافتة النظر إلى أن الجيش اللبناني سيطر على الطائرة و"يقوم بالكشف عليها".

وتواصل "إسرائيل" خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، وتشن غارات على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، بزعم استهداف مخازن أسلحة وبنى تحتية وعناصر لحزب الله، في الوقت الذي لا تزال تحتل 5 تلال سيطرت عليها في الحرب الأخيرة.

وفي تشرين الأول، أكتوبر 2023، بدأت "إسرائيل" عدوانا على لبنان، تحوّل في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، قبل التوصل إلى اتفاق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024