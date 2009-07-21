مجهولون يقتحمون منزل داني أيلون ويستولون على سيارته

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

تمكن أشخاص مجهولون من اقتحام منزل نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيلون، فجر اليوم الثلاثاء، واستولوا على سيارته الفاخرة من نوع "تيوتا كامري".

وقالت مصادر إسرائيلية، إنّ الأشخاص دخلوا البيت فيما كان "أيلون" وأفراد عائلته وحتى الكلب الموجود في البيت يغطون في نوم عميق، مضيفة أنّه تم الاستيلاء على مفاتيح السيارة وانسحبوا من البيت بهدوء ومعهم السيارة التي كانت تقف خارج المنزل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه جرى اكتشاف سرقة السيارة، بعد أن حضر السائق الخاص لنائب وزير الخارجية، حيث لم يجد السيارة، واتصل بنائب الوزير وسأله عما إذا كان ذهب إلى القدس المحتلة بمفرده، إلاّ أنّ أيلون أجابه بلا، وهنا فهم أيلون أنّ السيارة قد سُرِقت، وقام باستدعاء الشرطة الإسرائيلية للمكان والتي بدورها فتحت محضراً للتحقيق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إبلاغ ضابط أمن وزارة الخارجية الإسرائيلية بما حدث، بالإضافة إلى المسؤول عن السيارات الحكومية.

وذكرت الصحيفة أنه لم تكن هناك وثائق خاصة وسرية بداخل السيارة، كما أنّ الحاسوب لم يكن بداخلها، أو أشياء أخرى تخص عمل الوزير.

وبحسب أيلون فقد دخل الأشخاص من الباب الخلفي الزجاجي، وقال "لم نسمع لهم أي صوت بينما كنّا نائمين، وهذا شيء محرج جداً أن يقتحموا عليك البيت ويسرقوه وأنت لا تدري إلا في الصباح".

وكان أشخاص تمكنوا قبل أسبوعين من سرقة سيارة ضابط في الجيش الإسرائيلي، وعثر عليها بعد عدة أيام في منطقة طولكرم، في شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث قامت الشرطة الفلسطينية، بإعادة السيارة إلى الجانب الإسرائيلي.