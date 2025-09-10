مقتل ناشط مؤيد لـ"إسرائيل" بالرصاص في جامعة أميركية

فلسطين اليوم

قتل الناشط السياسي الأميركي تشارلي كيرك، أحد أبرز الشخصيات اليمينية المؤيدة لـ "إسرائيل" والداعمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، وذلك بعد تعرّضه لإطلاق نار خلال إلقائه كلمة في إحدى الجامعات الأمريكية.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن رجلًا مسنًّا كان يحمل سلاحًا أطلق النار على كيرك، ما أسفر عن إصابته برصاصة واحدة قاتلة، أثناء فعالية طلابية عامة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن السلطات الأميركية ألقت القبض على المسلح في موقع الحادث.

بدورها أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الهجوم وقع أثناء إلقاء كيرك كلمة في جامعة "Utah Valley".

وبحسب شهود عيان، سقط كيرك أرضًا بعد إصابته برصاصة واحدة في الرقبة، بينما سادت حالة من الذعر في محيط القاعة.

وأكدت السلطات الأمريكية أن المشتبه به في إطلاق النار رجل مسنّ كان يحمل سلاحًا، وقد تم اعتقاله في موقع الحادث.

يذكر أن كيرك يعرف بمواقفه المؤيدة بشدة لكيان الاحتلال، كما يُعد من أبرز المدافعين عن إدارة ترامب.

وما تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث، في حين وُضعت الجامعة في حالة تأهب أمني.

وصرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل بأن "المكتب يراقب عن كثب حادثة إطلاق النار على الناشط المحافظ تشارلي كيرك".