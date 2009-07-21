بيريز: لا يجوز جعل حماس طرفا في الحوار

فلسطين اليوم: وكالات

التقى نائب وزير الخارجية، المندوب الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط الكسندر سلطانوف في القدس اليوم الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز.

وشهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تحريك التسوية السلمية على جميع المسارات، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر موسكو الدولي المكرس للشرق الأوسط.

وذكر سلطانوف أن موسكو تعتزم لعب دور محوري لدفع عملية السلام في المنطقة.

ومن جانبه قال بيريز إنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال جعل حركة حماس طرفا في الحوار باعتبارها تنظيما إرهابيا".

وكان سلطانوف قد زار خلال الأيام الأخيرة لبنان وسورية والأردن وينوي التوجه إلى رام الله يوم غد للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقد التقى سلطانوف في دمشق في الثامن عشر من هذا الشهر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.

ووصفت حركة حماس لقاء رئيس مكتبها السياسي بسلطانوف بالإيجابي، مشيرة إلى أن المباحثات تناولت آخر المستجدات الفلسطينية، من بينها المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي.

ويذكر أن روسيا تجري اتصالات مع حركة حماس في إطار الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق تسوية سلمية في الشرق الأوسط.

وقد التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في دمشق في الثالث والعشرين من شهر مايو 2009 رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وعددا من قيادي الحركة.

وقد أكد لافروف في حديث للصحفيين في نفس اليوم أنه لمس في أثناء لقائه مع قيادة حركة حماس في دمشق تقييما أكثر واقعية للوضع من جانب حماس، وكذلك المسؤولية التي تشعر بها هذه الحركة تجاه مصير الشعب الفلسطيني كله.

ودعا الى ضرورة إشراك جميع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس في العملية السياسية.