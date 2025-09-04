فلسطين اليوم

لا تتوانى "إسرائيل" عن استخدام كل مالديها من آلة قتل وتدمير بكل أنواعها وأحجامها لقتل أكبر عدد ممكن من سكان قطاع غزة وتدمير منشآتهم ومساكنهم وبيوتهم على رؤوسهم، بأقل الإمكانيات فلجأت لأسلحة الذكاء الاصطناعي، التي باتت آلة قتل أسرع وأوسع مدى بلا وعي أو تفكير..

فإسرائيل ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تستخدم أسلحة الذكاء الاصطناعي في حربها على المدنيين، فتقتل أكبر عدد ممكن منهم، وكانت كفيلة لقتل عائلات بأكملها ومسحها من السجل المدني..

وقد حولًت "إسرائيل" الذكاء الاصطناعي إلى “آلة قتل” في غزة، تستند على السرعة والإحصاء بدل الدقة والتمييز، الأمر الذي ضاعف المجازر بدل أن يقللها، أما المقاومة، فاعتمدت على العقل البشري، التمويه، والأنفاق لتقويض هذه البرامج.

أما النتيجة، فهي أن المدنيين هم أكبر ضحايا الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي، بينما خسائر الجيش لم تُمنع بالكامل، وفق ما أكده الخبير التقني سائد حسونة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

وأوضح الخبير حسونة، أن "إسرائيل" بدأت تدخل الذكاء الاصطناعي تدريجيًا في العمليات العسكرية قبل أكثر من 5 سنوات، لكن الاستخدام المعلن والمكثف ظهر منذ حرب مايو 2021 (سيف القدس)، حيث وصفتها إسرائيل وقتها بأنها “أول حرب بالذكاء الاصطناعي”. منذ ذلك الحين، صار الـ AI جزءًا أساسيًا من بنك الأهداف، إدارة الطائرات المسيّرة، وأنظمة التحليل الاستخباري.

وعزا حسونة، استخدام "إسرائيل" هذه التقنيات في حربها على غزة، إلى قلة المعلومات الدقيقة على الأرض، حيث أن "إسرائيل" لا تمتلك سيطرة ميدانية داخل غزة، وبالتالي تحتاج لخوارزميات تحلل الصور والاتصالات لتعويض غياب العيون البشرية.

وأشار إلى حجم الأهداف الهائل، آلاف المواقع، مئات الكيلومترات من الأنفاق، آلاف المقاومين، وهذا فوق قدرة البشر على الفحص اللحظي، بالإضافة إلى محاولة تقليل الزمن: بدلاً من تحليل هدف لساعات، الـAI يعطي توصية في ثوانٍ، عدا عن تسويق صورة “التفوق التكنولوجي”: إسرائيل دائمًا تحاول ترويج نفسها كساحة اختبار للأسلحة الذكية أمام المشترين العالميين.

برامج الذكاء الاصطناعي المستخدمة في غزة

وعن أشهر البرامج التي تستخدمها إسرائيل، أوضح الخبير حسونة، أنها تتمثل في Gospel (الإنجيل): نظام بنك أهداف يعتمد على AI، يدمج بيانات من الأقمار الصناعية، التنصت، والطائرات المسيرة، وFire Factory (مصنع النار): برنامج لتخطيط الغارات الجوية آليًا (يحسب نوع الذخيرة، حجم القوة، والوقت)، و Habsora (البشارة): ذكاء اصطناعي لإنتاج “قوائم أهداف بشرية” بشكل آلي (يحدد المنازل والأفراد المطلوبين).

وأشار إلى استخدام إسرائيل أنظمة رؤية آلية: للتعرف على الأشخاص والسيارات عبر الكاميرات والطائرات بدون طيار، وAI C4I Systems: للتحكم بالمعركة وإدارة الوحدات الميدانية.

وذكر حسونة تطبيق "لافندر" وهو نظام ذكاء اصطناعي إسرائيلي مثير للجدل، وظيفته إنشاء قوائم أهداف بشرية في غزة خلال ثوانٍ، يعتمد على خوارزميات تعالج بيانات ضخمة مثل: سجلات الهواتف، أنماط التنقل، الصور الجوية، والاتصالات الرقمية، ليقرر ما إذا كان الشخص "مقاتلًا" أم لا.

وخطورة لافندر أنه لا يميز بدقة بين المدني والعسكري، بل يكفي أن يظهر الشخص في سياق “مشبوه” ليُصنّف هدفًا. تقارير استقصائية (مثل +972) كشفت أن ضباطًا إسرائيليين استخدموه لاستهداف آلاف الفلسطينيين بشكل شبه أوتوماتيكي، ما أدى إلى قتل عائلات بأكملها بذريعة وجود فرد واحد مصنف كمقاتل.

عمليًا، لافندر اختصر دور التحليل البشري وحوّل عملية اتخاذ القرار العسكري إلى “ضغط زر” مبني على توصية آلية، الأمر الذي ضاعف أعداد الشهداء والدمار في الحرب الأخيرة.

تطوير برامج الذكاء

ووفق الخبير حسونة، فإن "إسرائيل" طورت استخدامها لهذه البرامج في الحرب، فدمجت تحليل البيانات الضخمة، من وسائل التواصل الاجتماعي والتنصت والهواتف الذكية داخل غزة، وربطت البرامج مباشرةً مع الطائرات المسيّرة والطائرات الحربية لتقليل زمن القرار (من دقائق إلى ثوانٍ).

"كما أعطت الخوارزميات حرية أكبر في تحديد "المشتبه بهم"، حتى لو لم يكن هناك تحقق بشري كامل، واستخدمت الحوسبة السحابية العسكرية لتسريع معالجة آلاف الصور والفيديوهات في وقت واحد." وفق حسونة

مضاعفة أعداد الشهداء

ولا يخف على أحد أن هذه البرامج ضاعفت من حجم الشهداء والدمار، من خلال الاستهداف واسع النطاق: البرامج تحدد الأهداف بسرعة، لكن بلا تمييز حقيقي بين المدني والمقاتل.. قصف عائلات كاملة، و“التسليع العددي”: إسرائيل أحيانًا تعتبر كل ذكر بالغ في منزل هدفًا مشروعًا، بناءً على “احتمالية” وليس يقين.

وأضاف: أن البرامج ساهمت في ضرب البنى التحتية المدنية: الخوارزميات تصنف أي مبنى يستخدم الإنترنت أو الكهرباء بشكل غير عادي كـ “موقع مقاومة”، فضلاً عن السرعة المفرطة: كثافة الغارات العالية = آلاف الشهداء خلال أيام قليلة.

نسبة خطأ مرتفعة جداً

وخلال الحرب على غزة منذ أكتوبر 2023، أكدت التقارير الأممية والحقوقية أن نسبة “الخطأ” الإنساني مرتفعة جدًا، حيث أن برامج إسرائيل تعتبر أن قتل مدنيين مع الهدف العسكري مقبول إحصائيًا، فيما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60–70% من ضحايا الغارات الإسرائيلية هم مدنيون، وهذا يعكس انحياز الخوارزميات ضد السكان ككل.

وبهذا الخصوص قال حسونة:" حتى داخل الجيش الإسرائيلي، اعترف ضباط أن بعض الأنظمة "تخطئ بمعدل واحد من كل ثلاثة استهدافات".

مواجهة المقاومة

وعن وسائل المقاومة في مواجهة برامج الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية، أوضح حسونة أن المقاومة لجأت للتمويه والمرونة عبر تغيير تكتيكات الحركة والاتصالات بشكل مستمر (هواتف بديلة، عدم استخدام الإنترنت).

كما لجأت لاستغلال الذكاء البشري حيث أن المقاومين يعرفون طبيعة الأرض أكثر من أي خوارزمية، والخداع بنشر أهداف وهمية أو تحركات مضللة لتغذية النظام بمعلومات خاطئة، أما الأنفاق فهي العمود الفقري للمقاومة، وتبقى خارج قدرات الاستهداف الدقيقة للخوارزميات، بالإضافة إلى القتال القريب وجرّ الجنود الإسرائيليين للاشتباك المباشر حيث لا ينفع الذكاء الاصطناعي.

وعن إمكانية نجاح البرامج في تقليل خسائر إسرائيل البشرية في غزة، قال حسونة: جزئيًا فقط، حيث أن هذه البرامج أعطت إسرائيل قدرة على الضرب من الجو دون إرسال جنود في الميدان بكثافة، لكنها لم تمنع مقتل جنودها عند التوغل: كلما دخلوا غزة، تكررت الكمائن والخسائر.

وشدد على أن المقاومة أثبتت أن الخوارزميات لا تحمي الجنود في مواجهة الميدان الحقيقي (الأنفاق، العبوات، الاشتباكات القريبة).