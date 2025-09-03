هذا ما أقر به الإحتلال بعد عامين من حرب غزة !

فلسطين اليوم

أقرّ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء 3 سبتمبر2025 أنه بعد نحو عامين من الحرب في غزة، ان هناك "استنزاف هائل" في القوى البشرية والمعدات، لكنه عرض في الوقت نفسه عمليات شراء وتسليح واسعة للقوات البرية بوسائل إضافية، بعضها وصل بالفعل للقوات والبعض الآخر سيسلم خلال الأشهر المقبلة.

وقالت اذاعة الاحتلال ان الجيش سيدخل عملية "عربات غدعون ب'" بجاهزية تبلغ نحو 60–70% فقط من الجرافات الثقيلة المخصصة للمهام الهندسية ، موضحاً انه وخلال الحرب، تضررت أعداد كبيرة من الجرافات الثقيلة بصواريخ مضادة للدروع وعبوات ناسفة، وخرجت من الخدمة بشكل كامل.

يُذكر أنه بسبب الحظر الأمريكي في فترة إدارة بايدن، تأخّر وصول جرافات إضافية إلى إسرائيل، وحتى الجرافات التي وصلت مؤخرا بعد تولي إدارة ترامب لن تكون جاهزة للعملية، بسبب الحاجة إلى تدريعها، وهو ما سيستغرق عدة أشهر، حيث ستبدأ الأعمال على ذلك متأخرة الشهر المقبل.

وأوضحت الاذاعة ان الجرافات الجديدة التي أفرجت عنها إدارة ترامب لن تكون جاهزة للقتال في العملية القادمة داخل مدينة غزة.

بالإضافة إلى ذلك، يعترف الجيش بأن الحظر الألماني المفروض على إسرائيل يخلق فجوات في قطع الغيار للدبابات.