41 شهيدًا في غزة منذ الفجر

فلسطين اليوم

استشهد41 مواطنًا في قطاع غزة، منذ ساعات الفجر وحتى ظهر اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بأن حصيلة الشهداء توزعت على عدة مستشفيات، منها: 15 شهيدًا في مستشفى الشفاء، وشهيد في عيادة الشيخ رضوان، و6 شهداء في المعمداني، و4 شهداء في العودة، و4 شهداء في الأقصى، و11 شهيدًا في مستشفى ناصر.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الشهداء9 مواطنين من طالبي المساعدات الإنسانية، بينهم6 في جنوب القطاع و3 في وسطه.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 63,557 شهيدًا و 160,660 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م