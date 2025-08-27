جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على سوريا

فلسطين اليوم

شنّ طيران الاحتلال الحربي، مساء اليوم الأربعاء سلسلة غارات جوية على جبل المانع قرب بلدة الحرجلة بريف دمشق بسوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن "3 طائرات حربية شنّت سلسلة غارات بلغ عددها نحو عشرة، وقد تركّزت على جبل المانع قرب بلدة الحرجلة في منطقة الكسوة، إضافة إلى قرية دير علي الدرزية في الريف الجنوبي للعاصمة".

وأوضح المرصد السوري أن "هذه المواقع تبتعد نحو 10 كيلومترات عن معرض دمشق الدولي، الذي وصل إليه الرئيس أحمد الشرع" مع عدد كبير من الضيوف".

ونقلت "رويترز" عن مصدر بالجيش السوري قوله إن "إسرائيل تشن سلسلة من الضربات على ثكنات عسكرية سابقة في جنوب غرب ريف دمشق".

من جهّتها، ذكرت القناة 13 العبرية أن "إسرائيل" قصفت أهدافاً في ريف دمشق.