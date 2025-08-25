الصحةمستنكرة استهداف الاحتلال لجمع ناصر: المشفى الوحيد الذي يعمل جنوب القطاع

فلسطين اليوم

استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025، بأشد العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه المباشر لمجمع ناصر الطبي في محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة صباح اليوم، مشيرة إلى أنه هو المستشفى العام الوحيد الذي يعمل في جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، إن استهداف الاحتلال للمستشفى اليوم وقتل الطواقم الصحية والصحفية والدفاع المدني هو استمرار للتدمير الممنهج للنظام الصحي واستمرار الإبادة الجماعية وهو رسالة تحدي للعالم اجمع ولكل قيم الانسانية والعدالة

وأوضحت، أن الحصيلة الأولية للشهداء بلغت 20 شهيدًا من الطواقم الصحية والمرضى والطواقم الصحفية وعناصر الدفاع المدني بالإضافة إلى عشرات الإصابات، فيما أحدث القصف حالة من الهلع والفوضى وتعطيل العمل في قسم العمليات وحرمان المرضى والجرحى من حقهم في العلاج

ووجهت الصحة، نداء استغاثه لحماية ما تبقى من الخدمات الصحية، داعية المجتمع الدولي وكافة المؤسسات المعنية إلى التحرك الفوري والعاجل لحماية الطواقم الانسانية في غزة.

وشددت على أن الصمت الدولي وعدم اتخاذ اجراءات حقيقية لكبح الاحتلال ووقف جرائمه هو شراكة فعليه وهو تصريح باستمرار هذه الجريمة.