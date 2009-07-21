لحظات قبيل إعلان نتائج الثانوية العامة.. الترقب والقلق سيد الموقف

قبيل إعلان نتائج الثانوية العامة.. حالة من الترقب والقلق في الأراضي الفلسطينية

فلسطين اليوم- غزة

قبيل أقل من نصف ساعة من إعلان وزارة التربية والتعليم العالي عن نتائج الثانوية العامة تسيطر على الطلبة وأولوياء الأمور وكافة المواطنين حالة من الترقب والحذر الشديدين.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله وغزة أعلنت أن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، سيكون اليوم الساعة التاسعة والنصف صباحاً، و ذلك خلال مؤتمر صحافي ستعقده الوزارة بشكل موحد ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر الفيدو كونفرنس في استوديوهات شركة رامتان في رام الله وغزة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي لها، أن النتائج ستنشر عبر الصحف المحلية والرسائل القصيرة لشبكة جوال ومحطات الإذاعة والتلفزة المحلية والعديد من مواقع شبكات الانترنت، فور الانتهاء من عقد المؤتمر الصحفي.

بالإضافة إلى ذلك سيتم نشر النتائج على عدد من المواقع التي تم تخصيصها لهذا الغرض من قبل وزارة التربية والتعليم وهي

http://www.mohe.gov.ps

http://www.zajel.edu.ps

http://www.tawjehe.edu.ps

بالإضافة إلى موقع صندوق الإقراض

http://www.iqrad.edu.ps/tawjehe/