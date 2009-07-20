إسرائيل تسمح بإدخال توربين لمحطة الكهرباء بغزة بالتنسيق مع رام الله

فلسطين اليوم: ترجمة خاصة

ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه تم السماح اليوم الاثنين بإدخال مولد كهرباء كبير " توربين" لمحطة توليد الكهرباء في غزة، بالإضافة إلى أعمدة كهربائية ومعدات تقنية أخرى لتنقية مياه الصرف عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.

ووفقا للمصادر فقد تم إدخال المحرك والمعدات بالتنسيق بين الارتباط والتنسيق الإسرائيلي وحكومة رام الله دون أن يتم التنسيق مع حماس التي تسيطر علي قطاع غزة.

ووفقا للمصادر فقد وافق الجيش علي ادخل المحرك والمعدات علي الرغم من تبادل لإطلاق النار وقع مساء أمس الأحد بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش مقابل كيبوتس ناحل عوز.