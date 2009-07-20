مليارديرة ألمانية تتحول إلى مواطنة تعيش على الكفاف

فلسطين اليوم-وكالات

اهتمت وسائل الإعلام الألمانية خلال الأيام الماضية بسيدة الأعمال مادلين شيكدانس وريثة سلسلة متاجر كويله الشهيرة والتي خسرت خلال الأزمة الاقتصادية والمالية نحو ثلاثة مليارات يورو.

وقالت شيكدانس لصحيفة 'بيل آم زونتاج' الأحد إنها كانت تملك أصولا في سلسلة متاجر كويله وكارشتاد بقيمة ثلاثة مليارات يورو خسرتها جميعها وأصبحت قيمتهما في البورصة 27 مليون يورو، فضلا عن خسائر بقيمة 170 مليون يورو ضاعت في زيادة رأسمال مجموعة أركاندور المالكة لسلسلتي المتاجر العريقتين.

وأكدت المليارديرة السابقة أن إفلاس مجموعة أركاندور أطاح بالأمل في إصلاح أحوال سلسلة المتاجر واعترفت بفشلها في إدارة أعمالها خاصة وأنها أهملت الاعتماد على الانترنت في توزيع المنتجات واضافت أنها وضعت جميع أملاكها وأسهمها في خدمة المجموعة وأن فشل عملية الإنقاذ ستحولها إلى إنسانة 'معدمة'.

واشارت شيكدانس إلى أنها تضطر مع زوجها للتسوق من المتاجر الرخيصة لتوفير النفقات، كما أنها تستغل حديقة المنزل في زراعة الخضروات والفواكه وتنفق في الشهر من 500 إلى 600 يورو .