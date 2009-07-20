مباحث غزة تنقذ فتاة من موت محقق في مخيم الشاطئ

فلسطين اليوم: غزة

اعتقلت المباحث العامة التابعة في غزة لصاً أثناء محاولته السطو على منزل وخنق فتاة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وجاء ذلك بعد كمين قامت به المباحث في أحد المنازل حيث تلقت المباحث معلومات، مؤكدة بأن احد اللصوص سيقوم بالسطو على منزل وعندما دخل اللص على المنزل وحاول خنق فتاة اعتقلته الشرطة وحولته إلى التحقيق.

وفي سياق متصل كشفت المباحث العامة في محافظة غزة عن سرقة مبلغ يقدر بـ6000 دينار أردني من أحد المواطنين في حي الشيخ رضوان وأعادته إلى صاحبه بعد أن اعتقلت السارق وحولته إلى التحقيق.