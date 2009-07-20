الأهلي وحرس الحدود غداً في كأس السوبر

القاهرة/ يلتقي الأهلي بطل الدوري مع حرس الحدود بطل الكأس غداً الثلاثاء على ملعب الكلية الحربية في القاهرة في النسخة التاسعة من مسابقة كأس السوبر المصرية لكرة القدم.

وتتسم مباريات الفريقين بالقوة والإثارة منذ صعود حرس الحدود إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام رغم تفوق الأهلي 15 مرة مقابل خسارة واحدة في 16 مواجهة بين الفريقين في الدوري سجل الأهلي خلالها 30 هدفاً مقابل 7 أهداف لحرس الحدود.

والتقى الفريقان مرتين في مسابقة الكأس وتقاسما الفوز بنتيجة واحدة 1-صفر.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة إلى الفريقين على الرغم من كونها مسابقة شرفية.

ويدخل الأهلي، بطل المسابقة في الأعوام الأربعة الأخيرة، اللقاء وسط ترقب مشوب بالخوف والحذر من جهازه الفني بقيادة مديره الفني الجديد حسام البدري الذي حمل راية الفريق خلفاً للبرتغالي مانويل جوزيه خصوصاً وأن المباراة جاءت في بداية الموسم الجديد حيث لم تكتمل اللياقة البدنية للاعبين بالإضافة إلى معاناة الفريق من بعض الإصابات المؤثرة لأحمد فتحي ومحمد بركات وسيد معوض.

واستعد الأهلي جيداً للموسم الجديد بمعسكر جيد في ألمانيا شارك خلاله في دورة دولية ودية مع أندية بايرن ليفركوزن الألماني وغالاتاساراي التركي والوداد البيضاوي المغربي.

وأكد البدري في تصريح لوكالة فرانس برس أن فريقه جاهز تماماً لمباراة السوبر بعد نجاح معسكر ألمانيا وتجربة أكثر من لاعب سيشكلون إضافة للفريق في الموسم المقبل مثل مصطفى شبيطة وأحمد فاروق والليبيري فرانسوا الذي سيشكل قوة هجومية للفريق في الفترة القادمة.

وأكد البدري أن طريقة اللعب التي سيلعب بها الفريق ستختلف من مباراة لأخرى حسب المنافس وإمكاناته الفنية، مضيفاً أن: "حرس الحدود فريق جيد ومنظم ويلعب كرة جيدة ويملك لاعبين على أعلى مستوى ولديهم الخبرة الدولية والمحلية وخبرة اللعب أمام الأهلي، لذلك لن تكون مباراة سهلة للفريقين رغم حرصنا على الفوز الخامس على التوالي ببطولة السوبر والسادس في تاريخ النادي".

وتابع: "الصفقات الجديدة جاءت حسب احتياجات الفريق، مثل عطية البلقاسي ومحمد خلف ومحمد فضل وعلاء شعبان ووائل شفيق وعودة مصطفى شبيطة وأحمد فاروق، فالمهم هو تدعيم صفوف الفريق باحتياجاته".

في المقابل، اكتفى حرس الحدود بمعسكر بالإسكندرية وبعض المباريات الودية استعداداً لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي أيضاً، وهو يدخل مباراة الغد بمعنويات عالية بعد فوزه على باييلسا النيجيري 1-صفر يوم الجمعة الماضي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور ربع النهائي.