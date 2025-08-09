لم يحدد موعد لبدء العملية البرية.. الاحتلال يخشى من تكرار سيناريو الفلوجة والموصل في غزة

فلسطين اليوم

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم استدعاء نحو 250 ألف جندي احتلالي لتنفيذ خطة "إسرائيل" لاحتلال قطاع غزة ، رغم الإدانات الغربية والعربية للمخطط .

هيئة البث "الإسرائيلية" قالت بأن جهاز "الإسرائيلي" حذر من احتمال تكرار سيناريو الفلوجة والموصل في غزة، في إشارة إلى حرب شوارع مع مقاتلي حماس والجهاد الاسلامي.

وبحسب مصادر هيئة البث ستقوم الخطة على تطويق مدينة غزة وإجلاء نحو مليون شخص إلى مناطق جديدة ستُنشأ داخل القطاع، مع إقامة 12 نقطة إضافية لتوزيع الطعام.

رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، الذي عارض خطة نتنياهو، قال إن الجيش سينفذ خطة احتلال غزة بالكامل "بأفضل شكل"، وأوضح أيضا أن الجيش سيتعامل مع الخطة الجديدة، ويعمّق التخطيط والاستعداد لها على أعلى مستوى، مؤكداً أن تطور المعركة بغزة سيشهد جهوداً للحفاظ على حياة المختطفين رغم تقارير تحدثت عن تحذيره من تداعياتها، خصوصا على مصير الاسرى داخل القطاع .

بموازاة ذلك، قال مسؤول أمني إسرائيلي مطلع على خطط الاستيلاء على مدينة غزة لوكالة إن العملية ستكون "تدريجية". وأضاف المسؤول أنه لم يتم بعد تحديد موعد لبدء العملية البرية الكبيرة، مشيرا إلى أن العملية قد تتطلب تعبئة آلاف الجنود وإجلاء المدنيين بالقوة