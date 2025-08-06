الاحتلال يُقرر إبعاد مفتي القدس 6 شهور عن الأقصى

فلسطين اليوم

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، إبعاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 شهور.

وقالت محافظة القدس نقلاً عن المحامي خلدون نجم، إن الاحتلال قرر إبعاد الشيخ حسين عن "الأقصى" لمدة 6 شهور بعد انتهاء مدة إبعاده التي استمرت 8 أيام، على خلفية إلقائه خطبة الجمعة التي استنكر فيها سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال استدعت المفتي في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وسلّمته قراراً بالإبعاد عن المسجد لمدة ثمانية أيام، قابل للتجديد.