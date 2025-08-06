على وقع التهديد بإحتلال القطاع....شهداء في النصيرات ومجزرة بعد انقلاب شاحنة مساعدات على أجساد الجوعي

فلسطين اليوم

تدخل حرب الإبادة على قطاع غزة اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 يومها الـ 670 على التوالي ، وسط استمرار للمجازر وخاصة بحق طالبي المساعدات والمجازر المروعة التي يديرها الإحتلال بعد انقلاب شاحنة مساعدات على أجساد الجوعى مما أدى لاستشهاد 20 مواطناً وإصابة العشرات ، وسط تهديدات باحتلال كامل لقطاع غزة .

المصادر الطبية أعلنت صباح اليوم عن استشهاد 5 مواطنين وأصابة آخرين، بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة، بوصول 5 شهداء وهم المواطن عادل خضير أبو صرار وزوجته وأولادهما بعد قصف الاحتلال لمنزلهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة فجرا.

وشهد مخيم النصيرات ليلة عنيفة بعد قصف عدد من المنازل مما أدى لإصابة عدد من المواطنين .

وكانت قوات الاحتلال استهدفت عيادة للأونروا " بمنطقة المقوسي شمال قطاع غزة ب3 صواريخ مما أدى لتدميرها .

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أعلن فجر اليوم الأربعاء، عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة العشرات في المحافظة الوسطى جراء انقلاب شاحنة فوق المجوعين أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية.

وقال المكتب الإعلامي في تصريح، إن الشاحنة انقلبت فوق المجوعين لأن الاحتلال أجبرها على الدخول عبر طرق غير آمنة، سبق أن تعرضت للقصف ولم تؤهل للمرور، ما يكشف عن تعمّد الاحتلال الزج بالمدنيين في مسارات الخطر والقتل ضمن "هندسة الفوضى والتجويع".

وأضاف الإعلامي الحكومي أنه: "في ظل التدهور الإنساني غير المسبوق الذي يشهده قطاع غزة، يواصل الاحتلال ارتكاب جريمة التَّجويع الجماعي بحق أكثر من 2.4 مليون إنسان، من خلال الإمعان في إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف كسر صمود شعبنا وتفكيك نسيجه المجتمعي".

واعلنت وزارة الصحة خلال تقريرها اليومي عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,020 شهيدًا 150,671 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,519 شهيدًا و 38,630 إصابة.

وارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,568 شهيدًا وأكثر من 11,230 إصابة ، في حين سجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل و7 بالغين ، ليرفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 188 شهيدًا، من بينهم 94 طفلًا.