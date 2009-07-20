« قاهر الأهلي » يواصل تفوقه في كأس الاتحاد

فلسطين اليوم/ وكالات

واصل سانتوس الأنغولي "قاهر الأهلي المصري" تفوقه في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي وحقق فوزاً هاماً على ضيفه فريق إنبي المصري بهدف دون رد في افتتاح مواجهات الفريقين في المجموعة الأولى ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

وأحرز سابوتا هدف المباراة الوحيد قبل خمس دقائق على نهاية المباراة.

فوز وفاق سطيف على فيتا كلوب 2-صفر

من جهته فاز وفاق سطيف الجزائري على فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية 2-صفر في سطيف.

وسجل عبد المالك زياية الهدفين في الدقيقتين 20 و64.

مونوتابا يهزم النجم في دوري أبطال أفريقيا

فاز مونوتابا بطل زيمبابوي على النجم الساحلي التونسي 2-1 اليوم الأحد في هراري في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل دانيال كامونهينغا في الدقيقة الثانية وداريل نيادورو في الدقيقة 64 هدفي الفريق المضيف، بينما أحرز أحمد العكيشي في الدقيقة 50 هدف النجم الساحلي.

ويلتقي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية مع هارتلاند النيجيري لاحقاً ضمن المجموعة ذاتها.

وهي المرة الثالثة التي يفشل فيها النجم الساحلي في انتزاع نقطة واحدة على الأقل خلال مواجهاته لمضيفيه في العاصمة هراري.

كما هي المرة العاشرة على التوالي التي يفشل فيها النجم الساحلي في تحقيق الفوز خارج قواعده في المسابقات القارية منذ تغلبه على مضيفه الأهلي المصري في الدور النهائي عام 2007 حيث تعادل بعدها 5 مرات وخسر مثلها.

وكان النجم الساحلي بقيادة مدربه الجديد المحلي لطفي رحيم الأقرب إلى تحقيق الفوز بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي سنحت أمام مهاجميه بيد أنهم فشلوا في ترجمتها إلى أهداف واكتفوا بهدف واحد فقط لم يكن كافياً لتفادي الخسارة.

مازيمبي يعتلي الصدارة

وضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية فاز مازيمبي من الكونغو الديمقراطية على هارتلاند النيجيري 2-صفر.

وسجل مابي مبوتو في الدقيقة 48 وآلان كاري في الدقيقة 77 الهدفين.

بذلك وبعد انتهاء مباريات الجولة الأولى، اعتلى مازيمبي صدارة المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن مونوموتابا، بينما جاء النجم الساحلي في المركز الثالث بدون رصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن هارتلاند صاحب المركز الرابع.