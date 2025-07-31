الكشف عن هوية المرأة التي حاولت اغتيال نتنياهو قبل أسبوعين

فلسطين اليوم

كشفت قناة "كان" العبرية، اليوم الخميس 31 يوليو 2025، عن هوية المرأة التي حاولت اغتيال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعبوة ناسفة قبل أسبوعين.

وتحت بند سمح بالنشر أفادت المحكمة العليا الإسرائيلية، بأن تمار غيرشوني، ناشطة احتجاج تبلغ من العمر 74 عامًا من "تل أبيب"، هي المرأة التي خططت لاغتيال رئيس الوزراء نتنياهو".

واعتقلت قوات الاحتلال قبل أسبوعين، امرأة من وسط البلاد حاولت اغتيال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اعتقل المرأة السبعينية، التي خضعت لتحقيقات الشرطة.

وبحسب المعلومات، فإن المشتبه بها، ناشطة في الحراك الاحتجاجي، وعبّرت سابقاً أمام آخرين عن نتيها اغتيال نتنياهو باستخدام عبوة ناسفة.

كما ورد أنها تواصلت مع نشطاء آخرين للحصول على وسائل قتالية، وبحثت تفاصيل الترتيبات الأمنية المحيطة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.